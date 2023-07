Zuppa di Porro 21 luglio 2023

(Di venerdì 21 luglio 2023)di. Arriva la rata del Pnrr, mica briciole, sono 18,5 miliardi ma con lo sconto. Non riesco davvero capire perchè ancora una volta mettano nei casini Corona, per una brutta storia in cui lui non ha fatto una ceppa. Emergenza caldo sul lavoro, il sobrio titolo della Rep. Ita fuori lazzerini, arriva il tedesco dice il Mes. Capone e l’avvocato di Davigo. I sondaggi della Ghisleri dicono che due italiani su tre vogliono il salario minimo. Musk proprio non paice a quelli del Sole che gli preferscono Netflix: titoli che raccontano una storia. Morte Purgatori, scatta la denuncia. Parla Orcel #rassegnastampa21L'articolo proviene da Nicola

'Max Del Papa si cucina Carola Rackete '. Con queste brevi parole Nicolafrena le ambizioni politiche dell'ormai ex paladina dei migranti. Ecco infatti che su Ladila discesa in campo della fu capitana della Sea Watch viene smantellata in poche righe. 'Carola Rackete - viene presentata - è l'archetipo della fanciullona fannullona di estrema - ...Il sabato mattina, come da tradizione, si è aperto con "Una Zanzara nella", lettura dei giornali dai toni liberali, irriverenti e molto amati dal pubblico, realizzata da Nicolae Giuseppe ...Nicolasarebbe infatti rimasto ben impressionato da " Una Zanzara nella" (così titolato il video su YoTube, citando il programma radio di Cruciani e il blogdidel ...Rassegna ragionata dal web: le scelte del governo Meloni che i commentatori prevenuti non si aspettavano e i problemi della leader ...Bari, 12 lug. (askanews) - Lusso, turismo, industria manifatturiera, infrastrutture, telecomunicazioni, enogastronomia, sono senz'altro i must dell'economia nazionale che possono garantire al nostro p ...