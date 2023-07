Zingaretti presidente della Fondazione Pd | Schlein “Luogo di confronto”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi sono felice di essere qui con Nicolaa cui ho chiesto di coordinare e presiedere il lavoro per la costruzionedel Pd. Ringrazio il prezioso lavoro di Cuperlo di questi anni. Ora vogliamo portarlo avanti perchè ci serve undove sviluppare il pensiero, e ne abbiamo bisogno di fronte alle sfide per il futuro. Abbiamo bisogno di undi, scambio e dialogo che valorizzi il pluralismo del nostro partito”. Così la segretaria del Pd, Elly, in conferenza stampa con Nicolaa cui è affidato il compito di coordinare il lavoro per strutturare e presiedere laNazionale del Partito Democratico, prevista dall'articolo 35 dello Statuto. “Abbiamo ...