Zimmermann | «Doping nel ciclismo? Tutto ciò che non è proibito dalla Wada è permesso | stop»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 21 luglio 2023) La Sueddeutsche intervista il ciclista professionista tedesco Georg, al suo terzo Tour di Francia. Parla del Tour. «Fantastico. La pista è fantastica, il tempo pure e naturalmente Pogacar e Vingegaard fanno la loro parte per rendere questo un grande spettacolo. Questa è uno dei più bei Tour che abbia mai visto». Ci sono stati diversi incidenti causati dagli spettatori. Aviene chiesto se il problema non sia peggiorato. «Peggiorato non direi. Prima di, sono felice di ogni spettatore che viene ad assistere. Bisogna distinguere le cadute che capitano perché pochi dei milioni di spettatori a bordo pista commettono un errore. Bisogna riconoscere che la maggior parte degli spettatori ci rispetta e rimane un passo indietro. Solo pochi fanno cose che non vanno. Ma mi dà molto fastidio quando abbiamo difficoltà a ...