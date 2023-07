Zielinski il prescelto di Sarri | lunedì incontro Lotito-ADL per trovare un punto d’incontro

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il tecnico della Lazio, Maurizio, ha fatto una richiesta al presidenteper l’acquisto del centrocampista Piotr. Il calciomercato estivo si fa sempre più interessante per la Lazio, che si trova a dover affrontare la partenza di uno dei suoi pilastri, Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo ha lasciato il club per trasferirsi in Arabia Saudita, lasciando un vuoto importante da riempire. Ed è proprio per colmare questa lacuna che il tecnico Maurizioha chiesto al presidente Claudiodi puntare su un rinforzo di qualità. Ildaè Piotr, centrocampista polacco in forza al Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna,avrebbe eletto ...

