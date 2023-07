Il presidente ucraino Volodymyrha dichiarato che il ponte di Crimea è un obiettivo di Kiev e che " deve essere neutralizzato "., all'Aspen Security Forum, ha ribadito come l'...Il peso dell'amministrazione Biden è essenziale per convinceree premere sul presidente ... capitale di un altro impero di quella "guerra mondiale a pezzi" di cui il Papa, da tempo,...E' quanto ha scritto su Twitter Volodymyr, pubblicando immagini della guerra. "E, cosa più ... Vladimir Putinche la Russia si riserva il diritto di utilizzare bombe a grappolo in ...

Zelensky avverte: 'Il ponte di Crimea deve essere neutralizzato' TGLA7

La difesa ucraina ha annunciato di aver abbattuto 6 missili Kalibr e 21 droni iraniani che si stavano avvicinando alla regione, ma la violenza dei russi è riuscita comunque ad abbattersi sulla città ...Le ultime news sulla guerra tra Ucraina e Russia in diretta. “Emergenza sul ponte di Crimea”. Governo Crimea: “Ennesimo crimine di guerra di Kiev” ...