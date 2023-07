Zayn è tornato con il nuovo singolo Love Like This

(Di venerdì 21 luglio 2023) A tre anni da BetterMalik ècon. Nulla di eccezionale o innovativo,è un pezzo gradevole, ma con quella vocepotrebbe cantarmi anche l’elenco telefonico e risultare piacevole. Con l’occasione dell’uscita delil cantante di Pillowtalk èanche a rilasciare interviste ed ha svelato il vero motivo del suo addio agli One Direction.. 21st of July https://t.co/HJLEFR79xw pic.twitter.com/wJqnaFmMJr —(@malik) July 13, 2023: ...

Malik , 30enne , ha rotto il silenzio sull'addio agli One Direction . Il cantante èa parlare del podcast Call Her Daddy, parlando di paternità, di musica e della sua ex band, gli One ...OggiMalik ècon un nuovo singolo Love Like This , disponibile dal 21 luglio. Nell'intervista ha raccontato le sfide affrontate in questi ultimi anni, dall'ansia da palcoscenico, all'...Sono mesi che il desiderio di una reunion èpiù forte che mai nei fan, alimentato da questi ... Forse quello meno avvezzo a ritornare sul palco in bella compagnia potrebbe essere proprio...

Love Like This Zayn Traduzione Testo Significato Rnbjunk

Zayn Malik, 30enne, ha rotto il silenzio sull'addio agli One Direction. Il cantante è tornato a parlare del podcast Call Her Daddy, parlando di paternità, di musica e della ...