Zambia Women vs Japan Women – probabili formazioni

Esclusa dalla Coppa d'Africa, giocherà i Mondiali. Per la Fifa può partecipare, non è stata sottoposta ad alcun test Svizzera; Gruppo B: Australia, Irlanda, Nigeria, Canada; Gruppo C: Spagna, Costa Rica,, ... Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina's),...... Filippine, Svizzera; B: Australia, Irlanda, Nigeria, Canada; C: Spagna, Costa Rica,, ... le giocatrici convocate Durante l'ottava edizione del FIFA's World Cup 2023 , i Mondiali di Calcio ...

Coppa del Mondo: le giocatrici africane chiedono giustizia La Svolta

BBC Sport takes a look at day three of the Women's World Cup with the United States, Japan, England and Denmark among those in action.Spain kicked off the 2023 FIFA Women's World Cup in style with a dominant 3-0 win over Costa Rica in Group C. Costa Rica's Valeria del Campo actually got ...