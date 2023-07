Zambia-Giappone in tv | data | orario | canale e diretta streaming Mondiali femminili 2023

(Di venerdì 21 luglio 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valida per il primo turno della fase a gironi dei. Secondo i bookmakers partirà favorita la nazionalese, che all’ultimo Mondiale riuscì a spingersi fino agli ottavi e proverà quantomeno a ripetersi. Guai però a sottovalutare lo, che può vantare una fuoriclasse come Barbra Banda. La sfida è in programma sabato 22 luglio alle ore 09:00 italiane.sulla piattaforma Fifa+. SportFace.

Gruppo C Spagna, Costarica,. Domani alle 9.30 Spagna contro il Costa Rica; il 22 luglio alle 9contro il; il 26 luglio alle 7 ilcontro il Costa Rica e alle ...Sabato la partita contro il. Ma intorno alloaleggia un mistero che riguarda la sua stella: Barbra Banda. La giocatrice più forte della nazionale non ha partecipato alle ...... Nuova Zelanda, Norvegia, Filippine, Svizzera; Gruppo B: Australia, Irlanda, Nigeria, Canada; Gruppo C: Spagna, Costa Rica,; Gruppo D: Inghilterra, Haiti, Danimarca, Cina; Gruppo E: ...

Sono partiti questa mattina i Mondiali di Calcio Femminile, ora italiana. In Nuova Zelanda le Nazioni più forti nel globo si sfidano per il Trofeo più ambito. Hanno vinto la Nuova Zelanda e ...Mondiali femminili, si parte oggi 20 luglio 2023. Ci saranno otto gironi da quattro squadre ciascuno. Le partite si disputeranno in Australia e in Nuova Zelanda, mentre la finale si terrà il 20 agosto ...