Zaki torna in Italia | ma rifiuta il volo di Stato

(Di venerdì 21 luglio 2023) L'atterraggio di Patrickinè previsto per la mattina di domani, sabato 22 luglio, ma a riportare sullo Stivale il ricercatore egiziano che ha lasciato il carcere in seguito alla grazia concessagli dal presidente egiziano al Sisi, non sarà undi, ma un normalissimodi...

...26:53 L'abbraccio con la madre dopo il rilascio Appena liberato, dopo aver stretto la mano a un uomo della sicurezza in maglietta a righe al limitare di una serie di transenne, Patrickha ...- - > È di tutta evidenza che nessuno può ragionevolmente sottrarsi alla soddisfazione per il lieto esito dell' affaire egiziano. Il giovanein liberà, finalmente, nonostante la condanna comminata dal tribunale e in parte già scontata. La questione, tuttavia, ben lontana da un'accettabile conclusione etico - politica, impone un'...E certo che gli applausi più forti sono per le ballatone, pera casa (in versione acustica ... Leggi i commenti I commenti dei lettori Video del giorno Metropolis/377 - "A Zig". Perché il ...

Zaki torna libero e ringrazia il governo, domani sarà a Bologna: lo attende la cittadinanza onoraria RaiNews

Il ricercatore accusato di sovversione e graziato dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha rifiutato il volo speciale che era stato messo ...Patrick Zaki, a quanto apprende l'ANSA da fonti qualificate, dovrebbe partire domani dal Cairo diretto a Milano Malpensa con un aereo di linea di una compagnia egiziana. (ANSA) ...