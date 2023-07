(Di venerdì 21 luglio 2023) Patrickha detto no al rientro in Italia con un volo di Stato e, soprattutto, no ad ogni incontro con le autorità Italiane. Scelte libere e rispettabili, soprattutto la prima dal punto di vista del risparmio economico e dell’attenzione all’ambiente. Ci sarà un volo in meno nei cieli ad inquinare e l’aria sarà inevitabilmente respirabile e pura persino in Pianura Padana, come se fossimo sulla cima del Monte Bianco. Quello che però fa specie, è il voler evitare le autorità., di fatto, non vuole vedere coloro che lo hanno trasformato in poche ore, da condannato con ancora più di un anno di carcere in Egitto da scontare in un uomo libero. Non vuole avere nulla a che fare con chi lo ha salvato. È evidente che in tutto questo è uscito lopolitico, che quindi non vuole concedere al governo alcun tipo di promozione di quello ...

Zaki sembra già un candidato del Pd Panorama

Per Patrick Zaki prima tappa a Milano, poi a Bologna. Arriverà domani in Italia il ricercatore egiziano che ha lasciato il carcere in seguito alla grazia concessagli dal ...Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Certamente la liberazione di Zaki non è dovuta al buon cuore del generale Al Sisi. E’ il risultato di una serie di pressioni diplomatiche, della politica, dell'opinione pu ...