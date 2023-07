Zaki rifiuta il volo speciale del governo | niente incontri con Meloni e i membri dell’esecutivo Amnesty | «È un attivista indipendente»

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 luglio 2023) «La sensazione migliore è la libertà». Patrick, domani 22 luglio, sarà a Bologna per «coronare il sogno tanto atteso». Lo scrive lui stesso su Twitter, mentre il sindaco del capoluogo emiliano, Matteo Lepore, prepara l’accoglienza del cittadino egiziano, condannato a tre anni dal tribunale di Mansoura per aver minato la sicurezza dello Stato. «Gli vogliamo consegnare la cittadinanza onoraria», afferma il sindaco, «in tanti ci siamo mobilitati ed è stata una battaglia che abbiamo condotto per i diritti umani e la libertà di parola». Lepore assicura che verrà messo a disposizione di«ciò che vorrà, ma lasceremo decidere a lui cosa fare: credo che anche Patrick abbia diritto a vivere la sua normalità». Bologna, sede dell’Università doveha studiato, è la destinazione finale del suo viaggio verso di ritorno in Italia. ...