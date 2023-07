Zaki riabbraccia fidanzata e familiari | Un grazie al Governo italiano per la mia libertà

Leggi su iltempo

(Di venerdì 21 luglio 2023) (Agenzia Vista) Egitto, 21 luglio 2023 "Ringrazio di cuore le organizzazioni della società civile, i partiti, le forze politiche e i personaggi pubblici che hanno chiesto il rilascio e il perdono mio e di tutti i prigionieri di opinione. Anche il Comitato Amnistia e Dialogo per tutti i loro sforzi e per tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato. Ringrazio anche il, il parlamento, il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri che mi hanno sostenuto durante tutto il periodo di carcere e processo solo per essere laureato in un'università italiana, pur non essendo cittadino". Così Patrick Zaiki in un post su Instagram, nel quale ha postato la foto dell'abbraccio conche lo attendevano davanti all'edificio della ...