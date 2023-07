Zaki riabbraccia fidanzata e familiari | Un grazie al Governo italiano per la mia libertà

Egitto, 21 luglio 2023 "Ringrazio di cuore le organizzazioni della società civile, i partiti, le forze politiche e i personaggi pubblici che hanno chiesto il rilascio e il perdono mio e di tutti i ...Patrickè un uomo libero. ' Patrick è sull'asfalto ' commentano gli attivisti che utilizzano questa ... L'attivista e studente egiziano, nato a Mansura il 16 giugno di 32 anni fa ,amici ...AGI/Vista - "Ringrazio di cuore le organizzazioni della società civile, i partiti, le forze politiche e i personaggi pubblici che hanno chiesto il rilascio e il perdono mio e di tutti i prigionieri di ..."Ringrazio di cuore le organizzazioni della società civile, i partiti, le forze politiche e i personaggi pubblici che hanno chiesto il rilascio e il perdono mio e di tutti i prigionieri di opinione. A ...Scarcerato, potrà tornare in Italia domani: “Festeggio con la mia famiglia, non vedo l’ora di arrivare a Bologna ma tornerò in Egitto per sposarmi” ...