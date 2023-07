Zaki “Grazie Italia | sono felice”

(Di venerdì 21 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “E' stato come andare sulle montagne russe. Ma ora posso finalmente dire che è uno dei momenti più belli della mia vita”. Così, in un'intervista al Corriere della Sera, Patrick, finalmente libero.“sollevato, decisamente – dice -. Avevo un macigno che mi impediva di respirare. Cistati momenti in cui ho temuto che fosse tutto finito. Quando mi hanno portato di nuovo via dalla gabbia del Tribunale di Mansoura, misentito perduto. Nessuno poi mi ha detto cosa stesse capitando. Ma ho capito che si stava muovendo qualcosa. Sapevo che i miei avvocati e i miei colleghi della Eipr (la ong con cui Patrick collabora, ndr) stavano lavorando al mio caso. Ed ero consapevole che tutta la mia famiglia non mi avrebbe abbandonato, come del resto ha sempre fatto. Così come ho pensato che la stampa ...

Resta in un silenzio necessario Michele Quaroni, l'ambasciatore italiano a Il Cairo, che non ha mai smesso di lavorare neppure un giorno per chiudere il caso. Significativo che il primoa ...Leggi anche Il ritratto difatto dalla sua prof a Bologna 'Una persona molto generosa e altruista. Come dicono i suoi amici, è anche protettivo e si prende cura delle persone'. Le parole all'AGI ... dopo la grazia concessa dal presidente Al Sisi a Patrick.

Il governo rivendica la liberazione dello studente egiziano laureato in Italia. La verità è che rispetto agli anni di Regeni (2016) l'Egitto gioca oggi un ruolo decisivo su molti dossier che ...