"La sensazione migliore è la libertà. Domani mattina a Bologna per coronare il sogno tanto atteso". E' il tweet di PatrickIl ricercatore non vuole incontrare le autorità italiane. 'a Bologna per coronare il sogno tanto atteso'. 'Ora spero vengano rilasciati tutti i detenuti politici'Patrick sarà rilasciato domani alle nove, ora locale egiziana, le otto in Italia: lo ha detto Khaled Ali, un noto avvocato e attivista politico, ex - candidato alle presidenziali egiziane, contattato ...

Zaki: 'Domattina a Bologna per coronare il sogno tanto atteso' Agenzia ANSA

"La sensazione migliore è la libertà. Domani mattina a Bologna per coronare il sogno tanto atteso". E' il tweet di Patrick Zaki. (ANSA) ...Patrick sarà rilasciato domani alle nove, ora locale egiziana, le otto in Italia: lo ha detto Khaled Ali, un noto avvocato e attivista politico, ex-candidato alle presidenziali egiziane, contattato pe ...