Zaki arriverà in Italia sabato | ha rifiutato il volo del governo Amnesty | Scelta di indipendenza

Per Patrickprima tappa a Milano, poi a Bologna.domani in Italia il ricercatore egiziano che ha lasciato il carcere in seguito alla grazia concessagli dal presidente egiziano al Sisi. Una volta ..."Sono sollevato per quello che è successo, ho molti progetti che sto cercando di realizzare, tra cui sposarmi e continuare il mio dottorato - ha detto- . Spero che tutti vengano rilasciati e ...Patrick, il ricercatore egiziano uscito ieri dal carcere dopo la grazia del presidente egiziano al Sisi ,domani a Milano alle 8 con un volo di linea, per poi rientrare a Bologna, la città dove ...

Zaki dice no alle proposte del governo: niente foto con le autorità e volo di linea. Amnesty: scelta di indipendenza Corriere Roma