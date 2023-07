Zaki annuncia il rientro in Italia e ringrazia il governo e Meloni | “Mi hanno sempre sostenuto”

(Di venerdì 21 luglio 2023) Patricksarà in, a Bologna, domani, sabato. Ieri nel corso della visita all’ambasciatana al Cairo, dove ha incontrato anche l’ambasciatore Michele Quaroni, ha chiesto il visto, come ha fatto sapere lui stesso attraverso un post su Facebook, nel quale hato anche tutti quelli che inlo, dal premieralla società civile, “pur non essendo cittadinono”. “Un elenco infinito. A partire daldi Roma“, ha precisato in un’intervista al Corriere della Sera di oggi, nella quale ha raccontato che nelle ore convulse tra la condanna e la grazie “è stato come andare sulle montagne russe. Ma ora – ha aggiunto – posso finalmente dire che è uno dei momenti più belli ...

... "per ringraziarlo per la grazia concessa a Patrick" e ribadire l'apprezzamento del suo governo per "un gesto di grande importanza". La notail prossimo passo nel percorso di ...21.45: "Sarò in Italia sabato mattina" Patricksarà a Bologna "sabato mattina". Ha chiesto il visto all'ambasciata italiana in Egitto. Lolo stesso giovane egiziano su un social dicendosi "molto emozionato" di tornare nel capoluogo ...'Accogliamo con favore la notizia della grazia presidenziale concessa' aBruxelles ricordando che la medesima decisione è stata presa riguardo all'avvocato per i diritti umani Mohamed ...

Il governo Meloni rivendica la grazia a Patrick Zaki e annuncia ... Fanpage.it

Tajani indignato per le illazioni: "Nessun baratto con l'Egitto, siamo persone serie". I veleni di Conte e Schlein ...Il ragazzo a Bologna domani: "Voglio tornare in università". La premier: "L'Italia ha apprezzato la decisione del Cairo" ...