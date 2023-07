Zaki | altro schiaffo | slitta il ritorno Esplode la polemica | scontro politico

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023)il rientro di Patrick. Il ricercatore egiziano non arriverà in Italia domani 22 luglio, come annunciato in precedenza, ma "fra un paio di giorni", per ragioni burocratiche. Lo ha scritto in un post pubblicato sul suo profilo Twitter lo stesso, a cui alcuni giorni fa il capo dello Stato egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha concesso la grazia, consentendogli di non scontare la pena comminata di tre anni. "C'è un leggero cambiamento nei piani poiché è venuto alla nostra attenzione che i documenti ufficiali per revocare il divieto di viaggio saranno finalizzati domenica a mezzogiorno. Quindi, dopo dovremo viaggiare per assicurarci che la mia situazione legale sia chiara al 100 per cento", ha scritto. Rivolgendosi alla città dove stava studiando prima del suo arresto nel 2020, Bologna,ha aggiunto: ...