Yvonne Girardello morta al Lido di Venezia a 100 anni | è stata la prima hostess italiana

(Di venerdì 21 luglio 2023) Aveva cominciato a volare ad aprile del 1947 a bordo dei bimotori Douglas Dc-3 Dakota della Transadriatica. Dalla rotta classica,-Roma, fino alle altre tratte, nazionali e internazionali (“Si viaggiava anche in Europa”).lad’Italia: si è spenta nella sua casa aldia cent’, che aveva compiuto ad aprile. Anche ilfatto.it aveva raccontato la sua storia. Nata ail 29 aprile 1923,ta– per tutti– ha sempre vissuto tra la laguna e il mare. Alcominciò a lavorare per le Officine Aeronavali, quando l’aeroporto diera lo storico ...

In questa prima puntata vedremo in rappresentanza degli anni '40, la prima hostess di linea italiana , che con i suoi 100 anni è la decana della nuova edizione de Le ragazze. La ...In questa prima puntata vedremo in rappresentanza degli anni '40, la prima hostess di linea italiana , che con i suoi 100 anni è la decana della nuova edizione de Le ragazze. La ...Evaso dalla Rems di Genova, la stessa che ospiterà il “killer delle fidanzate” Luca Delfino ...È mancata serenamente, nella sua abitazione al Lido di Venezia, Yvonne Girardello, la prima hostess d'Italia. Aveva da poco compiuto cento anni. Quando, nel 1945, iniziò a volare, l’Italia era stretta ...