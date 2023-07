YouTube Premium alza i prezzi dell' abbonamento

, il servizio a pagamento che offre la possibilità di eliminare gli annunci pubblicitari e accedere ad alcune funzionalità extra della celebre piattaforma di streaming, ha subito un ...... che già arriva una brutta notizia per tutti gli abbonati al servizio in abbonamento di: i prezzi della sottoscrizione, infatti, potrebbero aumentare molto presto. Al momento, in ...In un video pubblicato sudal canale Motors è stata immaginata una nuova Alfa Romeo SZ . Si tratta di una sorta di ...di conquistare preziose quote di mercato e diventare il brand...

Forte aumento per YouTube Premium e Music negli Stati Uniti: brutte notizie anche per noi SmartWorld

YouTube, arriva l’aumento dei prezzi per gli abbonati Premium negli Usa. Incremento di 2 dollari su scala mensile e di 1 dollaro per Music ...YouTube aumenta i prezzi in America senza avvisare i suoi utenti, i quali, ovviamente, vanno su tutte le furie.