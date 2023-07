Xbox Introduce la Segnalazione Vocale Reattiva | Sicurezza Rinforzata per i Giocatori Online

(Di venerdì 21 luglio 2023), la rinomata piattaforma di gioco, ha annunciato una nuova funzionalità progettata per proteggere e tutelare ladeidurante le loro interazioni. Denominata ““, questa innovativa feature è stata introdotta all’interno del programmaInsiders, dimostrando così l’impegno dell’azienda nel garantire un ambiente di gioco sicuro e positivo per tutti i. La Nuova Funzione diper Garantire un GiocoSicuro Con la, idiSeries XS e ...

Sviluppato su Unreal Engine 5 e disponibile esclusivamente su PS5,Series X - S e PC, TEKKEN 8 ... L'ultimo capitolo della serieuna nuovissima meccanica di gioco chiamata " Heat System ",...... il suo JRPG ispirato a Final Fantasy disponibile su PS4, PS5,One,Series X/S, Switch e PC. L'update è denominato "New Beginning" eun grande dungeon procedurale con 50 piani ...La caratteristica di base sarà la stessa del vecchio Live Gold, cioè offrire l'accesso alle funzionalità multiplayer dei giochi di, più ad offerte esclusive, maanche un catalogo di 25 ...

Sicurezza online, Xbox introduce nuovi strumenti di segnalazione Adnkronos

Il mondo PC ha sempre abbracciato il multigiocatore e l'online gratuiti: come mai la stessa cosa non succede sulle console di Nintendo, Sony e MicrosoftMicrosoft annuncia Xbox Game Pass Core, che a partire da settempre prenderà il posto di Live Gold, con 25 giochi in streaming ...