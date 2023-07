WWE | Stasera conosceremo l’avversaria di Asuka a Summerslam | sarà Triple Threat o no?

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 21 luglio 2023) La WWE ha comunicato qualche minuto fa che stanotte, a Smackdown, verrà rivelatadicon in palio, ovviamente, il Women’s Championship. Dopo la diatriba a tre con Bianca Belair e Charlotte delle ultime settimane sembra chiara l’intenzione di proporre unin vista del Biggest Party of the Summer, ma non bisogna assolutamente escludere nessuna opzione. Basterà pazientare solamente qualche ora, dopo tutto. Qualeo, a questo punto, quali saranno le avversarie dell’Empress of Tomorrow in quel di Detroit? Ricordiamo i match annunciati finora, ovvero Roman Reigns vs Jey Uso per il WWE Undisputed Universal Championship e Seth Rollins vs Finn Balor con il World Heavyweight Championship in palio. Ufficiosi ma ...