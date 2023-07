WWE | La consacrazione di LA Knight potrebbe avvenire presto

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 21 luglio 2023) È ormai risaputo che i fans avrebbero voluto vedere il push di LAgià da Money In The Bank, ma la WWE la pensa ancora diversamente. Infatti, in molti pensavano che ladell’ex Eli Drake sarebbe divenuta realtà al Ladder Match del PLE in terra britannica, ma quella vittoria è andata a Damian Priest. Come riportato in precedenza, la WWE ritiene che la Megastar sia ancora uno dei top heel del roster di SmackDown, nonostante lo stesso goda palesemente del favore del pubblico. La possibile title shot per lo US Championship. Il Fatal-4-Way che vedrá coinvolti LA, Sheamus, Cameron Grimes e Rey Mysterio è stato inserito nel programma per la puntata di SmackDown di stasera, dopodichè il vincitore affronterà Santos Escobar sempre a SmackDown il 28 luglio. Il vincitore di quel match riceverà quindi un futuro ...