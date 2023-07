WWE | Il Judgment Day destinato ad apparire ad NXT ancora per un bel po’

(Di venerdì 21 luglio 2023) Come abbiamo visto, ilDay sta apparendo regolarmente a NXT e ora Dominik Mysterio è anche il neo North American Champion. La dirigenza è molto soddisfatto del lavoro svolto dalla stable. La loro presenza si sta positivamente riflettendo anche sui dati relativi agli ascolti del terzo brand di casa WWE. Basti pensare che l’episodio di questa settimana è stato il secondo “più visto” in questo 2023 per quanto riguarda la fascia di età 18-49 ed il secondo più visto come spettatori totali dal 2021. JD a NXTa lungo PWInsider Elite riporta di come i vertici WWE siano estremamente soddisfatti del lavoro svolto dalDay in quel di NXT. La presenza della stable nel giro del main event delle puntate sta dando i suoi frutti. Sembra che per la stable ci siano piani per almeno il prossimo mese, pertanto e, ...

Il componente delDay è costato la vittoria al suo compagno di stable Balor, discutendo animatamente dopo il match. Money in the Bank, Triple H: "Un enorme successo per la" Il trionfo ...WrestleMania: quando laincontra Hollywood lo spettacolo è assicurato Seth "Freakin" Rollins vs ... È arrivata però la sfida del leader delDay, che ha ricordato la notte di SummerSlam 2016,...Il componente delDay è costato la vittoria al suo compagno di stable Balor, discutendo animatamente dopo il match. Money in the Bank, Triple H: "Un enorme successo per la" Il trionfo ...

WWE: Entusiasti del Judgment Day, la stable sta riscuotendo sempre più successo Zona Wrestling

“Dopo aver visto gli ascolti di NXT che sono aumentati grazie al Judgment Day, la federazione ha deciso di far rimanere la stable nello show arancio almeno sino a The Great American Bash. Non si ...A viral video on Instagram showcased WWE Superstar Rhea Ripley performing a crazy stunt on top of two vehicles.