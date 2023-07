Wta Palermo 2023 | Paolini da urlo | batte Kasatkina e vola in semifinale

(Di venerdì 21 luglio 2023) E’ una Jasminesemplicemente daquella che davanti al Centrale pieno del Country Clubla numero undici al mondo Dariainal torneo Wta di. L’azzurra, dopo aver vinto il primo set, perde il secondo e finisce sotto di un break nel terzo e decisivo set, ma rinvigorisce come d’incanto e non lascia scampo alla russa, numero uno del seeding, col punteggio di 6-4 4-6 6-3 in due ore e ventisei minuti di gioco. Per la toscana adesso c’è l’ostacolo Sorribes Tormo sulla strada verso la finale. Primo set molto convincente per, che si porta avanti addirittura di due break, prima di calare con la resa al servizio andando a subire due controbreak. Il punteggio, però, non tornerà mai ...

Nuria Brancaccio al via nel tabellone di qualificazione del torneoAmburgo 2023 . La campana è l'unica azzurra presente nel tabellone cadetto di promozione al main ... è reduce dal torneo di...Yastremska invia un messaggio ae Itf La giocatrice ucraina, dopo aver vinto la gara del debutto martedì a, non è riuscita a riposare e ha trascorso la notte sveglia per stare in ...Per il secondo anno consecutivo Sara Sorribes Tormo raggiunge le semifinali deiLadies Open. La spagnola, n. 85 del ranking, ha battuto in 2 set (6 - 1 7 - 6) la francese, n. 94 della classifica mondiale, Clara Burel. Il primo set è stato a senso unico, chiuso dalla ...

WTA Palermo: Kasatkina avanti senza problemi. Osorio vince la maratona notturna con Andreeva Ubitennis

"Il calore di luglio non ha fermato il calore dei nostri tifosi. Una videochiamata tra amici tra Mondello e il Trentino per salutare la nuova maglia home. Grazie a tutti". Ecco le immagini dell'evento ...Per il secondo anno consecutivo la spagnola Sara Sorribes Tormo raggiunge le semifinali dei Palermo Ladies Open ...