WTA Palermo 2023 | il cuore di Jasmine Paolini | vittoria contro Kasatkina e semifinale conquistata!

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ildi. La toscana continua nel proprio percorso al WTA die sulla terra rossa siciliana ha battuto nei quarti di finale la n.11 del mondo, Daria, con il punteggio di 6-4 4-6 6-3. Bravissima l’italiana a risalire la china da una condizione di chiaro svantaggio nel terzo parziale (1-3 0-40), andandosi a prendere un successo prestigioso. Per il secondo anno consecutivo,ha raggiunto il penultimo atto in questo torneo e affronterà la spagnola Sara Sorribes Tormo (n.85 del ranking), vittoriosala francese Clara Burel (n.94 WTA) per 6-1 7-6 (6). Nel primo set l’avvio è di marca nostrana:annulla ben tre palle break nel primo gioco, ma poi scappa. Imprimendo tanta energia sulla pallina in ...

Nuria Brancaccio al via nel tabellone di qualificazione del torneoAmburgo 2023 . La campana è l'unica azzurra presente nel tabellone cadetto di promozione al main ... è reduce dal torneo di...Yastremska invia un messaggio ae Itf La giocatrice ucraina, dopo aver vinto la gara del debutto martedì a, non è riuscita a riposare e ha trascorso la notte sveglia per stare in ...Per il secondo anno consecutivo Sara Sorribes Tormo raggiunge le semifinali deiLadies Open. La spagnola, n. 85 del ranking, ha battuto in 2 set (6 - 1 7 - 6) la francese, n. 94 della classifica mondiale, Clara Burel. Il primo set è stato a senso unico, chiuso dalla ...

"Il calore di luglio non ha fermato il calore dei nostri tifosi. Una videochiamata tra amici tra Mondello e il Trentino per salutare la nuova maglia home. Grazie a tutti". Ecco le immagini dell'evento ...Per il secondo anno consecutivo la spagnola Sara Sorribes Tormo raggiunge le semifinali dei Palermo Ladies Open ...