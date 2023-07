Wta Losanna 2023 | montepremi e prize money con Cocciaretto | Bronzetti ed Errani

(Di venerdì 21 luglio 2023) Iled ildel torneo WTA 250 di, evento in programma dal 24 al 30 luglio sulla terra rossa svizzera. A guidare il seeding è la beniamina di casa Belinda Bencic, seguita dalla rumena Irina-Camelia Begu e dall’azzurra Elisabetta. Le altre giocatrici italiane presenti in tabellone sono Lucia, anche lei accreditata di una testa di serie, e Sara. Tra gli altri nomi interessanti ai nastri di partenza spiccano quelli della veterana Alizé Cornet e della giovane promessa Mirra Andreeva. Iltotale dell’evento che si svolgerà in Svizzera è di €233.180, con la vincitrice che porterà a casa anche 280 punti preziosi per la classifica. Di seguito la distribuzione dei premi in ...

