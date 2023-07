Wta Budapest 2023 | interrotta per pioggia Stollar-Baindl

E' tempo di semifinali anel250 che si sta disputando in Ungheria. Nella giornata di domani apre il programma la sfida tra la testa di serie numero 9 Podoroska e la sorpresa Timofeeva. A seguire si sfideranno ...Tennis NewsTennis Gli episodi accaduti durante un match ufficiale nel250 ditra Amarissa Kiara Toth e Shuai Zhang hanno provocato non poche polemiche all'interno del circuito femminile. La giocatrice di casa è stata accusata per aver cancellato un segno ...Le scuse della tennista ungherese Kiara Toth dopo l'esultanza al termine della contestata vittoria per ritiro della cinese Zhang Shuai al torneo250 di ...

A Budapest, precisamente all’ Hungarian Grand Prix, si sta svolgendo un torneo WTA 250. (Undici) Ha dell’incredibile quanto è accaduto nella serata di martedì sulla terra battuta di Budapest, dove ...L'ungherese è finita nel mirino e l'associazione che rappresenta tutte le tenniste professioniste ha scelto di pubblicare una nota ufficiale su quanto successo, sottolineando: " La Wta ha tolleranza ...