Will i am e Britney Spears di nuovo insieme nel singolo Mind Your Business

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 21 luglio 2023) È uscito oggi in digitale ed entra in rotazione radiofonica, ilattesissimodel luminare della musica e vincitore di 6 Grammy Awards.i.amall’incomparabile icona multiplatino del pop! Con un beat enigmatico e coinvolgente, il brano segue il successo dell’iconica hit certificata 4X platino in Italia Scream & Shout (2012). In.iam esprime carisma e sicurezza con la sua voce coinvolgente, e il ritornello con protagonista l’attitude e tutta l’energia direndono la canzone la nuova hit del 2023. L'articolo proviene da Spettacolo.eu.