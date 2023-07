(Di venerdì 21 luglio 2023) REGOLAMENTO ASSISTENZE. L’accordo riguarda gli 8.300 lavoratori di Cassa Edile. Contributi per l’acquisto della prima casa e per l’asilo. In caso di neoassunti, premio all’addetto e all’azienda.

Welfare in edilizia, nuove misure per operai e imprese L'Eco di Bergamo

REGOLAMENTO ASSISTENZE. L’accordo riguarda gli 8.300 lavoratori di Cassa Edile. Contributi per l’acquisto della prima casa e per l’asilo. In caso di neoassunti, premio all’addetto e all’azienda.Introdotte nuove forme di sostegno fino a 2.000 euro. Potenziate fino a 4.000 euro le prestazioni sanitare di Sanedil ...