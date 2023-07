Weekend a Roma e dintorni | ecco cosa fare | 5 eventi da non perdere sabato 22 e domenica 23

(Di venerdì 21 luglio 2023) Articolo speciale Leggonelda non: This is Wonderland, al giardino delle cascate (Eur); Festa de' Noantri a Trastevere; Effetto Notte2023 a Santa ...

Articolo speciale Leggo, cosa fare nelEcco 5 eventi da non perdere: This is Wonderland, al giardino delle cascate (Eur); Festa de' Noantri a Trastevere; Effetto Notte2023 a Santa ...... Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti,e Viterbo. Le previsioni meteo Sono previsti temporali al Nord, un leggero calo delle massime al Centro nel, ...... contrassegnata dal temuto bollino nero: secondo le previsioni saranno quasi 20 milioni i viaggiatori su strada quel giorno Traffico molto intenso in direzione sud anche nelche precede ...

Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 22 e domenica 23 luglio RomaToday

L’ufficialità ci ha messo qualche giorno in più ad arrivare, ma ora non ci sono dubbi: Valentín Castellanos è un nuovo giocatore della Lazio.Il weekend romano è ormai iniziato e per chi si è fatto cogliere impreparato, ecco cosa fare a Roma nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 luglio. Un fine ...