Wanda Nara sta male | Mauro Icardi cambia squadra? «La prossima stagione in Argentina per starle vicino»

(Di venerdì 21 luglio 2023)sta, non è più una novità. Dopo le voci su una presunta diagnosi di leucemia e la richiesta da parte della diretta interessata di garanzia di privacy per tutelare...

Momento difficile per, alle prese con alcuni imprecisati problemi di salute. Dopo la notizia di una presunta leucemia, l'imprenditrice ha chiarito di non avere per ora alcuna diagnosi certa e di essere in ...Lo stato di salute di, infatti, potrebbe cambiare le carte in tavola e spingere il centravanti verso ...I problemi di salute dipotrebbero condizionare il futuro di Mauro Icardi al Galatasaray. Dopo le notizie arrivate dall'Argentina sulla sospetta leucemia che avrebbe colpito la, è stata la stessa showgirl, ...

“Wanda Nara sta male: Icardi, la novità di mercato per starle accanto” Tuttosport

La notizia delle precarie condizioni di salute di Wanda e di possibili nuovi controlli e cicli di cure hanno portato Icardi a valutare qualsiasi ...Secondo quanto riportato dai media sudamericani, l'ex attaccante dell'Inter e del Psg potrebbe non restare al Galatasaray ...