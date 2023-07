...della Difesa polacco ha deciso di rafforzare il confine est spostando unità militari polacche nella zona orientale del Paese a causa della presenza del gruppo mercenarioine delle ......aumentato la presenza militare ai suoi confini con lain seguito all'arrivo in questo Paese di combattenti del gruppo di mercenari. "Scatenare l'aggressione contro la...Il capo di, Yevgeny Prigozhin, è stato mostrato mercoledì in un video mentre dava il benvenuto ai suoi combattenti in, dicendo loro che per ora non avrebbero più preso parte alla ...

Wagner in Bielorussia, Polonia sposta truppe al confine est

Oltre il confine sono in corso esercitazioni militari tra le forze di Minsk e il gruppo Wagner, definite "una provocazione" da Varsavia. Putin ha avvertito che Mosca utilizzerà "ogni mezzo a sua ...Il ministero della Difesa polacco ha deciso di rafforzare il confine est spostando unità militari polacche nella zona orientale del Paese a causa della presenza del gruppo mercenario Wagner in Bieloru ...