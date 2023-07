Volevo nascondermi | la storia vera che ha ispirato il film

Stasera 21 luglio “Volevo nascondermi”, Elio Germano è Antonio Ligabue Vivo Umbria

Ritratto del vincitore di Berlino: ha iniziato a recitare prestissimo, prestando poi il suo volto per tutti i più grandi. Molto riservato sulla sua dimensione famigliare, non si nasconde in politica ...Volto di diversi personaggi famosi come Giacomo Leopardi (Il giovane favoloso) e Antonio Ligabue (Volevo nascondermi), ha recitato in Paolo Borsellino (2004) e Magnifica presenza (2012). Elio Germano, ...