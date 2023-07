Voci di calcio | Harry Kane non firmerà un nuovo contratto con il Tottenham

(Di venerdì 21 luglio 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Cosa dicono i giornalinonuncon ilpoiché il Bayern Monaco sembra sempre più propenso a firmare l’attaccante 29enne, secondo il Times. Il capitano dell’Inghilterra non ha fretta di lasciare il club quest’estate, ma lascia ildi fronte alla decisione di lasciarlo andare ora o provare a vincere un titolo o raggiungere la Champions League con lui nella loro squadra la prossima stagione. Il Bayern Monaco ha offerto 68 milioni di sterline per, ma illo ha valutato a 100 milioni di sterline. Il Daily Mail afferma che ilha identificato due giocatori come potenziali sostituti del ...

Le strade dell' Inter e di Romelu Lukaku potrebbero essersi definitivamente separate. Dopo ledegli ultimi giorni su presunti contatti tra il belga e la Juventus, e le indiscrezioni su Lukaku e il suo agente che 'non rispondevano più al telefono' ai dirigenti nerazzurri, arriva un altro ...Il fuoriclasse brasiliano ha allontanato ledi mercato: 'Spero di giocare al Psg in questa stagione. Ho un contratto e nessuno mi ha detto niente. Io sono tranquillo, anche se tra tifosi e ...Uno dei temi dell'estate e delle più grandi paure dei tifosi azzurri: il futuro di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano del Napoli è stato al centro di tantedi mercato negli ultimi mesi, ma per il momento il presidente De Laurentiis ha alzato un muro nei confronti del giocatore facendo capire che per riuscire a portarlo via da Napoli servono offerte ...

Vlahovic: Nonostante alcune voci contrarie, l'opinione generale è ...

All'argentino sarebbe stato prospettato un contratto da 60 milioni di euro a stagione. Intanto, Balogun la priorità per l'attacco, Morata ...Ciro Immobile è alle prese con le voci di mercato dall’Arabia Saudita, gli è arrivata una super offerta e lui ora ci sta pensando Ciro Immobile è alle prese con le voci di mercato dall’Arabia Saudita, ...