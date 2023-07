VNL 2023 | Daniele Lavia | “Semifinale difficile | la nostra forza è il gruppo”

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 luglio 2023) Si giocherà domani, sabato 22 luglio, Italia-Stati Uniti, attesissimadella Volleyball Nations League. L’attenzione intorno alla manifestazione è decisamente cresciuta una volta entrati nella fase finale, soprattutto per le sfide di altissimo livello che il tabellone ha proposto e proporrà. Gli azzurri si giocano dunque l’accesso in finale, il che darebbe grande fiducia anche in vista degli Europei. Alla vigilia del match ha parlato. Le sue parole sono state raccolte dalla Federvolley: “Ci siamo conquistati questache sarà bella da giocare. Tutte le semifinali sono complicate, questa ancora di più perché gli USA sono una squadra forte,da affrontare. Abbiamo fatto un percorso di tre settimane, abbiamo cambiato tanto, arriviamo con ...