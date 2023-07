Vladimir Luxuria racconta una telefonata privata con Patrizia Mirigliani sul caso trans a Miss Italia

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ha fatto molto rumore la decisione didi escludere le donnegender dae per questo motivoha detto la sua. “Io sono favorevole alle pari opportunità. Così come credo debbano valere nello sport, altrettanto deve accadere per un concorso di bellezza” – ha dichiaratoad AdnKronos – “Trovo fuori dal tempo che si escluda dalla partecipazione aunagender che ha ultimato laizione e pertanto è donna a tutti gli effetti. Perché, se una ha compiuto laizione e pertanto è donna a tutti gli effetti, deve presentare il certificato di nascita? Bisognerebbe ...

E tra chi si è unito al coro ecco Vladimir Luxuria, icona della comunità arcobaleno italiana. 'È scaduto il tempo per non includere chi ha cambiato sesso ai concorsi di bellezza, così come nello sport...' "Miss Italia non apre alle donne trans Una scelta fuori tempo". Così Vladimir Luxuria, ex deputata, interviene sul dibattito. Nei giorni scorsi Patrizia Mirigliani aveva dichiarato che Miss Italia non apre alle donne trans.

Patrizia Mirigliani, ospite a Non Stop News su RTL 102.5, ha parlato di Miss Italia. Si è parlato anche del caso di Rikkie Valerie Kollè, modella trans che ha vinto Miss Olanda 2023. E dell’ipotesi ch ..."Devono essere nate donne" è la regola stabilita per il concorso di bellezza. Poco fa è arrivata la piccata replica di Vladimir ...