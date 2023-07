Visnadi | «Sommer mai bravo come Handanovic in carriera»

Leggi su inter-news

Il problema dei portieri incombe sull'Inter, Giannisu Sky Sport richiama l'emergenza in casa nerazzurra da risolvere al più presto. EMERGENZA – Gianniè chiaro sulla questione portieri: «Mi sembra chiaro che sono arrivati lunghi sull'acquisto del portiere. Onana si sapeva da un mese che lo avresti venduto. Giocherai partite in Giappone con il figlio di Stankovic, mi sembra anche non bello dal punto di vista dell'immagine. In attacco ci sono tre giocatori veri, non è una grande emergenza. Allo stato attuale arriverà un ragazzo di 35 anni, ossia, unun po' più giovane ma mai».