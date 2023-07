Virus sinciziale | via libera al vaccino per neonati e over 60 | l' Ema autorizza Abrysvo

, su TikTok lo sfogo di una mamma: 'Non dovete toccare i bambini'. Cos'ha detto Ministero della Salute: Francesco Vaia è il nuovo direttore generale della Prevenzione......per l'immunizzazione passiva dei piccoli fino a 6 mesi attraverso la somministrazione alla mamma in gravidanza Ok dell'Agenzia europea del farmaco Ema al primo vaccino anti -(Rsv) ...... un vaccino destinato a proteggere neonati fino a 6 mesi di età e adulti oltre i 60 anni dalle infezioni del tratto respiratorio inferiore dovute al. Scopriamo insieme che cos'è ...

A ottenere il via libera è il vaccino Abrysvo di Pfizer, il primo anti-Rsv per proteggere neonati fino a 6 mesi e gli over 60enni, stimolando una risposta anticorpale duratura. Abrysvo istruisce ...L'Agenzia europea del farmaco Ema ha dato l'ok al primo vaccino anti-virus sinciziale (Rsv) per i bambini fino a 6 mesi di vita e gli adulti dai ...