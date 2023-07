Vino | Mionetto | in sede di Valdobbiadene area dedicata a ospitalità e sito produttivo ampliato

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) Roma, 21 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Dopo gli ottimi risultati ottenuti l'anno precedente,celebra il 2023 con l'apertura delle porte della sua rinnovata cantina. Grande soddisfazione per il brand che ha chiuso il 2022 con un fatturato di 139 milioni di euro (+33% rispetto al 2021) e una crescita a doppia cifra (23% in termini di volumi) sul fronte export (circa l'80%) sia nei mercati consolidati quali Usa e Germania sia in molti paesi emergenti quali Francia, Polonia, Svezia, Repubblica Ceca, Romania e Lituania. La conferma come 'Best-selling international Prosecco brand 2022' da parte di Iwsr, il più autorevole ente di ricerca nel mondo degli spirits, consolida la posizione di leadership dinella categoria. Tale ruolo è confermato da premi e riconoscimenti conseguiti nei più importanti concorsi enologici internazionali, tra cui gli ...