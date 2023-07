Villa ReNoir | Paolo Renis presenta il Water Dinner Show con Voucher Il Turismo in onda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) (Adnkronos) - Domenica 23 luglio 2023, ore 20,, a Legnano, in Via delle Robinie Legnano, 21 luglio 2023 - Domenica 23 luglio 2023, alle ore 20, la Location- www..it -, il cui stile coloniale spicca all'interno di un'oasi verde, a Legnano, in provincia dì Milano, sarà tappa d'elite del Tour di"ilin" ed accoglierà il mondo del. La location, che si ispira alla celebre Casa Bianca, nota in tutta il mondo per i prestigiosi eventi che in essa sono stati realizzati, è stata creata dell'istrionico imprenditore, artista poliedrico, esteta raffinato, che sa emozionare dipingendo la realtà con i colori dei ...