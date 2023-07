Vieni tartassato dai call center? Ecco da dove hanno rubato i tuoi dati | Agghiacciante

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 21 luglio 2023) Una delle pratiche probabilmente più detestate da cittadini italiani e non solo. I, dopo tentativi di regolamentazione, tornano all’attacco. Gli italiani sono stanchi di essere letteralmente tormentati dagli innumerevoliche ogni giorno sono pronti a proporre qualsiasi offerta, qualsiasi proposta commerciale. Tutto insomma pur di vendere qualcosa, pur di far passare l’utente in questione ad un nuovo contratto per la fornitura dell’energia elettrica o per quel che riguarda il gestore telefonico. Daprendono ipersonali i? – grantennistoscana.itTutto ha inizio dall’evoluzione dei fatti, per quel che riguarda il settore specifico, negli ultimi anni. Leggi apparentemente severe contro l’approccio coatto da ...