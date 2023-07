Video Monza | grandinata pazzesca | allenamento sospeso

Allenamento interrotto stamani per ildi Raffaele Palladino, sorpreso da una grandinata pazzesca. Guarda il ...Un vero e proprio fiume di ghiaccio ha invaso le vie del centro di Seregno, paese in provincia die Brianza. Nella mattina di oggi venerdì 21 luglio si è abbattuta una forte grandine che ha intrappolato i residenti, riempendo di ghiaccio le strade allagate. Ora, terminato il maltempo, si ...Bomba d'acqua nella zona di, forti grandinate nell'area di Mantova, pioggia e vento in provincia di Varese così come a Milano. E' il bollettino meteo della prima parte della mattinata in Lombardia, mentre su Milano è ...

Grandine su Milano e Monza | video Panorama

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...A Temù, località in provincia di Brescia e sede del ritiro biancorosso, si è abbattuta una violenta grandinata che ha costretto i ragazzi di Palladino a sospendere l'allenamento.