Video Gol Milan - Lumezzane 7 - 0 | Pobega 2 | Messias | Colombo 2 | Romero e Zeroli Gli highlights

(Di venerdì 21 luglio 2023) Nella prima amichevole della nuova stagione 2023 - 24, ilbatte per 7 - 0 il. Debutto in maglia rossonera per Christian Pulisic, in gol(doppietta),(doppietta),...

L'ex centrocampista del Milan ha giocato da titolare l'amichevole contro i Rangers Glasgow, vinta per 2 - 1 dai 'Magpies', con idi Almiron, Lammers e Ashby. Guarda ilcon gli highlights ...Debutto in maglia rossonera per Christian Pulisic, inPobega (doppietta), Messias, Colombo (doppietta), Romero e Zeroli. Guarda ilcon gli highlights del ...Ildi La Gumina durante la combattuta partitella a metà campo, con vittoria della squadra blu. Sugli scudi Stoppa, con una doppietta (e un terzonel finale in dubbio fuorigioco), inanche Di Stefano mentre per gli arancioni sono andati in rete La Gumina e Verre. Riscaldamento in gruppo sul campo per De Luca e Montevago che poi hanno ...

Milan-Lumezzane 7-0: gol e highlights (1^ amichevole estiva) | Video Pianeta Milan

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...La clip risale ad alcuni giorni fa: nel frattempo il cantante è approdato in un altro stadio, San Siro, dove ha tenuto uno show unico.