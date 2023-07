Video F1 | GP Ungheria | la Ferrari di Sainz a contatto con le barriere

...prime prove libere del GP d'della F1, il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, tocca le barriere ed è costretto all'intervento dei commissari per spostare la sua monoposto. Guarda il...Ecco tutti i segreti del circuito che ospiterà il GP d'domenica prossima, di seguito troverete la carta d'identità, i dati delle frenate principali e un focussulla frenata più severa ...Laintervista al tecnico Matteo Battocchio è disponibile QUI Questi i 14 azzurrini convocati :... Spagna Pool C (Lettonia) : Repubblica Ceca, Lettonia, Turchia, Ucraina Pool D (Kosovo) :,...

F1, GP Ungheria: giro al simulatore con Leclerc all'Hungaroring. VIDEO Sky Sport

È finita con anticipo la prima sessione di libere in Ungheria per Carlos Sainz. Con la pista bagnata, il pilota della Ferrari è finito a muro e, rimesso in pista dai marshall, è tornato ai box per ...Brutto incidente nella prima sessione di prove libere del GP d'Ungheria per Sergio Perez che ha rovinosamente distrutto la sua monoposto.