Vicini ai campi di concentramento | Vendola | delirio e vergogna contro il governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) A volte ritornano. E le sparano non grosse, ma grossissime. Iperboliche. Irreali. Grottesche e in definitiva ridicole. Ad essere ritornato rimediando una figura barbina è Nichi, il quale si è palesato ospite in collegamento a In Onda con camicia profondamente sbottonata, ma questo con la figura barbina non ha nulla a che fare. Ospite di Marianna Aprile e Luca Telese nel talk de La7, l'ex leader di Sinistra e Libertà si è prodotto in una intemerata allucinanteil. Si parte dal caso che sta coinvolgendo il figlio di Ignazio La Russa e dalle parole del presidente del Senato in difesa di Leonardo Apache. "Non basta che la Meloni dica io non lo avrei detto. Purtroppo per noi La Russa è la seconda carica dello Stato. Non può fare un processo domestico a suo figlio e assolverlo. Questa appare come una intimidazione nei ...