Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2023 ore 15 | 30

(Di venerdì 21 luglio 2023)DEL 21 LUGLIOORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO PONTINA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE APPIA EFIUMICINO SULLA STRADA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA POMEZIA SUD E DIREZIONE LATINA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO Servizio fornito da Astral

Dalle 22 del 23 luglio entrerà in vigore unaalternativa in via del Porto Fluviale, via dei Magazzini Generali, via del Gazometro, via ...ponte che appartiene al patrimonio culturale di. ..., 21 luglio 2023 "La strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio" ecco ... dei beni immobili e interruzioni alla. Per raggiungere gli utenti lungo le strade Anas, ...su rotaia in tilt. Il convoglio Italo che stava procedendo versoha accumulato un paio d'ore di ...