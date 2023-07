Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 luglio 2023)DEL 21 LUGLIOORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA VIA APRILIANA E VIA DEI RUTULI VERSOMENTRE ABBIAMO CODE PER LAVORI TRA SPINACETO E CASTELNO IN DIREZIONE LATINA SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E A24 MENTRE IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA, CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA NELLE DUE DIREZIONI TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA CODE PER INCIDENTE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA SULLA LITORANEA INCOLONNAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA DA FEDERICO DI ...