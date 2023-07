Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 luglio 2023)DEL 21 LUGLIOORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA: INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN COMPLANARE INTERNA CON CODE TRA OSTIENSE EFIUMICINO MENTRE SEGNALIAMO PRIMI RALLENTYAMENTI TRA DIRAMAZIONE DOMA SUD E APPIA IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA PRIMI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA NELLE DUE DIREZIONI TRA IL RACCORDO E LA STORTA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA NOMENTANA, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA SULLA PONTINA SI VIAGGIA A RILENTO TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ORMA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA ...