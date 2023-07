Verona | colpito da un fulmine in pieno centro | è grave

(Di venerdì 21 luglio 2023) Danni e feriti in Veneto a causa dell'ondata di maltempo che sta attraversando la regione. E'una persona che oggi, intorno alle 13, è stata colpita da unin. Ora si trova ricoverata in condizioni critiche. Stava percorrendo la centrale Piazza Porta Nuova proprio mentre sulla città si stava abbattendo una tempesta con pioggia e vento forte. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 e la Polizia stradale. (MALTEMPO AL NORD)

Un uomo è ricoverato in gravi condizioni a Verona dopo essere stato colpito da un fulmine venerdì 21 luglio mentre si trovava nella centralissima piazza Porta Nuova. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 13, mentre sulla città era in corso una tempesta con pioggia e vento forte. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 e la Polizia stradale. Nella zona la centrale operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto decine di richieste di intervento per allagamenti e alberi caduti, oltre a due abitazioni il cui tetto è stato colpito da un fulmine.

